Stephan Freund ist seit mehr als 30 Jahren an der Börse aktiv. Freund will in seinem Wikifolio "Qualität und Wachstum" Aktien halten, die über ein langfristiges Wachstumspotenzial verfügen. Bei der Aktienauswahl orientiert er sich weitgehend an dem von Susan Levermann entwickelten Punktesystem. Er gewichtet in seiner Analyse das Kurs-Gewinn-Verhältnis stärker, da er insbesondere unterbewertete Aktien in sein Wikifolio aufnehmen möchte. Seinen Handelsschwerpunkt bildet der deutsche Aktienmarkt, insbesondere Aktien aus dem Technologiesegment. Positionen, die tendenziell überbewertet sind, veräussert Freund.

Insbesondere seit Jahresbeginn ist das Wikifolio verglichen mit dem TecDAX stärker gewachsen. Während der TecDAX seit Januar 2018 nur um 14 Prozent zulegte, stieg das Wikifolio um rund 28 Prozent.

Seit Juli 2017 hat das Wikifolio ein Plus von 46,2 Prozent erreicht, bei einem maximalen Verlust von 15,7 Prozent. In das zugehörige Wikifolio-Zertifikat haben Anleger rund 22'000 Euro investiert.

Performance seit Juli 2017 +46,2% Grösster Verlust (bisher) –15,7% Summe Investitionen € 21'936

So funktioniert Wikifolio