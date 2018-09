Wikifolio-Trader Sezer Uzunel folgt in seinem Wikifolio «Uzunel A&W Metehan» einem Grundsatz von Investment-Legende Warren Buffet: «Investiere nur in Geschäftsmodelle, die du auch verstehst!» Dementsprechend unterzieht er Unternehmen einer fundierten Analyse, bevor er deren Aktien für sein Portfolio berücksichtigt.

Unuzel handelt vor allem deutsche Aktientitel, weswegen das Wikifolio die Auszeichnung «Schwerpunkt Deutschland» führt. Zudem führt er nur begrenzt Umschichtungen im Portfolio durch. Hierfür hat das wikifolio die Auszeichnung «mittel- bis langfristig» erhalten.

Während der HDAX, der Index aller 110 Werte in den deutschen Auswahlindizes, seit Februar 2014 um nur rund 48 Prozent gestiegen ist, hat das Wikifolio ein Plus von 265,7 Prozent, bei einem maximalen Verlust von 25,4 Prozent, erreicht. In das zugehörige Wikifolio-Zertifikat haben Anleger rund 137'000 Euro investiert.­­

Performance seit Februar 2014 +265,7% Grösster Verlust (bisher) –25,4% Summe Investitionen € 136'778

