Laut der Nachrichtenagentur Reuters bezeichnen Analysten die Marktlage in der alten Woche insgesamt als «relative Ruhe – gemessen an den Turbulenzen zuvor». So hinterliessen etwa die Verdoppelung der US-Zölle auf Stahl und Aluminium sowie etwas schwächere Einkaufsmanagerindizes in den USA keine tiefen Spuren in den Depots der Anleger. Auch die US-Arbeitsmarktdaten für Mai zeigten, dass der befürchtete wirtschaftliche Einbruch bislang ausgeblieben ist.