Mit der 2017 ausgegebenen Anleihe sicherte sich Wien für ein Jahrhundert Zinsen von 2,1 Prozent - eine weitere 100-jährige Anleihe zwei Jahre später kam gar mit einem Coupon von 0,85 Prozent aus.

Was angesichts steigender Zinsen zuschlägt, ist das Durationsrisiko, also die Tatsache, dass sich Zinsänderungen auf den Wert lang laufender Anleihen besonders stark auswirken. Nun "könnte sich der Vorhang über einer Ära schliessen, in der Pensionsfonds und Versicherer so gut wie keine andere Wahl hatten, als zu viel Durationsrisiko für zu wenig Entschädigung auf sich zu nehmen", so Bloomberg-Stratege Ven Ram im Markets Live Blog.

(Bloomberg)