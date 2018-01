Die grössten Volkswirtschaften der Region wetteifern darum, internationale Investoren zu gewinnen.

In Argentinien wird daran gearbeitet, Banken für eine Emission in der ersten Januarhälfte zu mandatieren, wie Bloomberg von Personen erfuhr, die mit den Vorgängen vertraut sind. Die Nachricht sorgte für einen Anstieg bei den Renditen umlaufender argentinischer Anleihen. Mexiko kündigte kurz darauf an, Anleihen im Volumen von 2,6 Milliarden Dollar zu emittieren, ging aus einer Pflichtmeldung am Mittwoch hervor.

Die Pläne deuten daraufhin, dass ein Wettlauf um ausländische Investoren begonnen hat, die Appetit auf Anleihen aus Schwellenländern haben, da deren Renditen höher sind als anderswo. Die Geldzuflüsse in Emerging-Markets-Anleihen sind letztes Jahr auf einen Rekord gestiegen, wie Daten von EPFR Global zeigten.

Argentinien hat dem Vernehmen nach vor, Anleihen im Volumen von mindestens 7,5 Milliarden Dollar aufzulegen - oder bis zu 10 Milliarden Dollar, wenn der Markt dies zulässt. Mexiko bietet laut Daten von Bloomberg zwei Tranchen an, darunter 2 Milliarden Dollar in Bonds mit Fälligkeit 2028 und 600 Millionen Dollar in 30-jährigen Anleihen.

Argentinien werde für seine geplante Emission Banken nutzen, auch ausländische, hiess es weiter. Mexiko mandatierte internationale und auch regionale Banken, darunter Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Bank of America und JPMorgan.

Der Bondplatzierung Mexikos könnte eine Anleiheemisssion des staatlich kontrollierten Ölkonzerns Petroleos Mexicanos folgen. Pemex dürfte dieses Jahr Anleihen im Volumen von bis zu 7,5 Milliarden Dollar an den Markt bringen, wie aus informierten Kreisen zu hören war.

Argentinien-Emission

Die argentinische Anleiheemission fällt in das Ressort von Finanzminister Luis Caputo. Der ehemaliger Banker war unter anderem Länderchef Argentinien bei der Deutsche Bank und dirigierte 2016 die Rückkehr des Landes auf den internationalen Kapitalmarkt mit einer Anleiheemission im Volumen von rund 22 Milliarden Dollar, wie aus Daten von S&P Global hervorgeht.

Argentiniens Anleiheplatzierung würde ungefähr ein Drittel des für dieses Jahr geplanten Finanzierungsvolumens von 30 Milliarden Dollar ausmachen. Den Betrag hatten Regierungsbeamten Ende Dezember genannt. Ungefähr 40 Prozent der Finanzierungen sollen demnach in Fremdwährungen aufgelegt werden.

Die Provinz Buenos Aires, der grösste Bundesstaat, wird der Staatsanleihenemission Argentiniens folgen, wie weiter verlautete, und plant, bis zu 3 Milliarden Dollar bei internationalen Investoren zu platzieren.

Nachdem der Dollar-Markt angezapft ist, werden sowohl Argentinien als auch Buenos Aires versuchen, Anleihen in anderen Währungen am Markt unterzubringen, sagten zwei Personen, die mit den Vorgängen vertraut sind. Beide Emittenten könnten versuchen, eine weitere Emission in einer asiatischen Währung zu platzieren, hatte es bereits im vergangenen März geheissen.

(Bloomberg)