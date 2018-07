Für die Anfang Mai dieses Jahr neu emittierten zwei Anleihen über insgesamt 500 Millionen Franken wird ebenfalls ein 'Hold'-Rating ausgegeben.

Die Abdeckung von Schindler durch die CS war erst vor gut einem Jahr eingestellt worden. Grund war damals, dass die Bank nicht mit der Emission von Anleihen durch den Innerschweizer Konzern gerechnet hatte.

In der neuen Studie, die am Montag veröffentlicht wurde, spricht die CS von einem qualitativ hochstehenden, innovativen und spezialisierten Produktportfolio, durch das die Marke Schindler mit Erfolg assoziiert werde. Das Unternehmen habe ausserdem einen langen Track-Record in Bezug auf profitables organisches Wachstum. Und nicht zuletzt würden die starken Familienaktionäre (Schindler und Bonnard), die zusammen rund 71% an Schindler halten, eine langfristige Strategie unterstützen.

Aus der Finanzperspektive sei das Profil überdurchschnittlich, und zwar nicht nur in Sachen Profitabilität und Cashflow-Generierung, sondern auch in Bezug auf die Bilanz.

(AWP)