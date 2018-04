Blackrock, Allianz Global Investors, Schroder Investment Management und JPMorgan Asset Management, die gemeinsam globale Bonds im Volumen von etwas über einer Billion US-Dollar verwalten, werden nach dem grössten Abverkauf von Rubel-Staatspapieren seit zwei Jahren vorsichtig. Da grosse Investoren ihre Positionen reduzieren, wird die Marktvolatilität in den nächsten Monaten anhalten, sagt Société Générale.

"Es ist ein bisschen früh um zu sagen, dass das Schlimmste vorbei ist", sagte James Barrineau, Co-Leiter Emerging-Market-Anleihen bei Schroders in New York. "Die Androhung von Sanktionen wird ihren Schatten über russische Vermögenswerte werfen."

Zwar war die Instabilität schwer zu verkraften, jedoch haben grosse internationale Investoren wahrscheinlich davon Abstand genommen, ihre übergewichteten Positionen während der Panikverkäufe in der letzter Woche abzustossen und werden nun nach Möglichkeiten suchen, das Engagement in Russland zu reduzieren, so SocGen.

Bevor die Märkte volatil wurden, waren etwa 95 Prozent der auf Schwellenländer konzentrierten Staatsanleihe-Fonds beim Rubel "Übergewichtet" und 70 Prozent hatten eine ähnliche Positionierung bei russischen Rubel-Anleihen, sagten Analysten von Morgan Stanley in einer Analyse in der vergangenen Woche.

"Die Sanktionen sind für die meisten von uns unbekanntes Gebiet", sagte Greg Saichin, Chief Investment Officer für Emerging Market Bonds bei der Allianz. "Es hat zu einem Niveau der Unsicherheit geführt, das wir vorher nicht hatten."

Aberdeen Standard Investments und Amundi Asset Management, die bis vor den Sanktionen bezüglich Russland bullish waren, wollten sich zu ihren jüngsten Positionen nicht äussern.

(Bloomberg)