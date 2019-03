Es ist wie eine Abschiedssalve an alle die hoffen, der nächste Bond-König zu werden. Bill Gross, der in seiner Anlagekarriere über weite Strecken die Benchmarks geschlagen hat, sagt, dass die Ära der Outperformance weitgehend vorbei sei.

"Es gibt immer noch Dinge am Markt, die Alpha generieren können, jedoch sind die Chancen, historisches Alpha auf dieselbe Weise zu erzeugen, viel geringer als zuvor", sagte Gross, der nach einer 48-jährigen Karriere im Anlagebereich am 1. März in den Ruhestand ging, in einem Interview mit Bloomberg Television in Newport Beach, Kalifornien.

Gründe für diese Entwicklung gibt es viele. Der 74-jährige Gross erinnert daran, wie Anleger über den Grossteil seiner vier Jahrzehnte bei Pacific Investment Management Co. (Pimco) ohne irgendeine "Brillanz" 30 bis 40 Basispunkte oder 0,3 bis 0,4 Prozent von "strukturellem Alpha" pro Jahr erzielen konnten, allein durch die Laufzeitverkürzung einer weiterhin gehaltenen Anleihe. Jetzt sind die Renditen viel niedriger und die Spreads zwischen Treasuries unterschiedlicher Laufzeiten äusserst gering. Mit quantitativer Lockerung und Null- und Negativzinsen "haben die Zentralbanken den Charakter des Spiels geändert", sagte Gross.

Verschwundene Investmentchancen

Es ist auch schwieriger, falsche Bewertungen aufzuspüren. Gross sagt, dass er sich früher gefreut habe, wenn Banken neue Anleiheprodukte einführten, da diese unweigerlich schlecht verstanden und mit Abschlägen zum inneren Wert gehandelt wurden. Ein Beispiel sind die ersten Jahre der Hypothekenanleihen in den 70er Jahren.

"Investoren haben sie grundsätzlich nicht angefasst", sagte er. "Unsere Buchhaltungsabteilung wusste nicht, wie sie den Nennbetrag und die Zinsen trennen sollte, und es gab zahlreiche Beschwerden. Wir sind früh eingestiegen. "

Ebenso war Pimco in den 1980er Jahren ein grosser Käufer von Treasury-Futures. Kunden hörten "Futures" und fragten: "Ist das so etwas wie Sojabohnen? Handeln Sie mit Mais?" erinnert sich Gross. Infolgedessen waren die Spreads zwischen den Kassa- und Terminmärkten ungewöhnlich gross und bildeten eine Art "risikolose Arbitrage".

Heutzutage sind diese Investmentchancen grösstenteils verschwunden, zum Teil aufgrund der Einführung computergestützter, systematischer Strategien, die Fehlbewertungen viel schneller beseitigen. Und die Banken, die seit der Finanzkrise einer genaueren Prüfung und Regulierung unterliegen, bringen nicht viele neue Instrumente für den Handel auf den Markt.

"Die Märkte sind in Bezug auf das Angebot an realen oder Derivate-Produkttypen hoch entwickelt", sagte Gross. "Wir sind so weit gegangen, wie wir können."

(Bloomberg)