In den USA sind die Renditen und die Break-Even-Rates gestiegen, da Konjunkturdaten ein stärkeres Wachstum der Wirtschaft und der Löhne signalisieren. Und dennoch tauchen Warnzeichen auf, dass Gewinne aus Inflationswetten flüchtig sein könnten. In Europa hat der Trade offenbar seinen Höhepunkt erreicht, wie sich in den Benchmark Break-Even-Wertpapieren widerspiegelt.

Und das sagen die Märkte über die Inflationserwartungen:

Run auf Inflationsschutz

In den letzten Monaten sind Investoren in Anlagewerte geströmt, die Schutz vor Preisrisiken bieten. Das kam, als die Fünfjahres-Break-Even-Rate in den USA - eine vom Markt abgeleitete Messgrösse der erwarteten Inflation - auf das höchste Niveau seit fast fünf Jahren stieg. Ein ähnlicher Messwert in Deutschland kletterte auf den höchsten Stand seit Mai 2013, nachdem sich zeigte, dass die Billionen Euro an Anreizen von den Zentralbanken wirken.

Gleichwohl hat sich der Spread zwischen den fünf- und zehnjährigen Break-Even-Rates in den USA - die mittelfristig die Preiserwartungen signalisieren - auf die geringste Differenz seit fast einem Jahr verringert. Während dies teilweise saisonabhängig ist (der Spread neigt zu Jahresbeginn zu einer Verengung), signalisiert es auch, dass die Anleger keine signifikante langfristige Beschleunigung des Preiswachstums für die grösste Volkswirtschaft der Welt sehen.

"Es gibt eine Reihe von strukturellen Faktoren, die die Inflation dämpfen würde", sagt Mohit Kumar Leiter Zinsstrategie bei Crédit Agricole in London. "Eine flachere Break-Even-Kurve deutet darauf hin, dass der Inflationsanstieg nur von kurzer Dauer sein dürfte." Um von einem Inflations-Trade zu profitieren, muss in der Regel die Position eingenommen werden, dass sich der Spread zwischen nominalen und indexierten Anleihen ausweiten wird.

Die Flow-Show

Zuflüsse in Bondfonds, die Schutz vor Inflation bieten, haben in der Woche zum 28. Februar mit einem Abfluss von 26 Millionen Dollar eine Verschnaufpause eingelegt. Damit endet eine 18-wöchige Kauf-Phase im Volumen von 11 Milliarden US-Dollar, wie Jeffries Group unter Berufung auf EPFR-Daten festgestellt hat. Immerhin summieren sich die Zuflüsse in inflationsgeschützte Anleihen in diesem Jahr auf ordentliche 6,7 Milliarden Dollar, das sind rund 5,5 Prozent des Fondsvolumens.

Der 24,7 Milliarden Dollar schwere iShares TIPS ETF - das grösste in den USA notierte passive Anlageinstrument, das inflationsgeschützte US-Schuldverschreibungen abbildet - zeigt eine ähnliche Geschichte: In der Woche zum 1. März zogen die Anleger 168 Millionen Dollar ab, womit sich die Zuflüsse in diesem Jahr auf immerhin noch 953 Millionen Dollar belaufen. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2017 sammelte der TIPS ETF 2,6 Milliarden Dollar ein.

Wachstumssignale

Viele Datenpunkte deuten weiterhin auf einen beschleunigten Preisauftrieb hin. Das Lohnwachstum in den USA hat mit der schnellsten Geschwindigkeit seit der Finanzkrise zugenommen. Die Inflation in Grossbritannien hat fast den höchsten Stand seit 2012 erreicht, während das Deflationsrisiko in der Eurozone zurückgegangen ist, zumal dort die Arbeitslosigkeit auf den niedrigsten Stand seit acht Jahren fiel.

Aber es gibt auch Anzeichen, dass die Preissteigerung einen Höhepunkt erreicht hat. Das Kupfer-Gold-Verhältnis gilt als Indikator für die Richtung des globalen Wachstums. Der Preis des Industriemetalls in Relation zu dem Edelmetall ist von dem diesjährigen Höchststand zurückgefallen - ein Signal für nachlassendes Wachstum und daher weniger Inflationsdruck.

Aktieninvestments

Die am stärksten exponierten Aktienanleger sind anscheinend nicht davon überzeugt, dass die Inflation vorerst wirklich zurückgekehrt ist. Ein Index, der Aktien mit den höchsten geschätzten US-Arbeitskosten als Prozentsatz vom Umsatz abbildet, hat sein Pendant für niedrige Arbeitskosten seit Ende letzten Jahres bei der Performance übertroffen - und das hat sich auch nach dem Markteinbruch im Februar fortgesetzt.

Das ist das Gegenteil dessen, was passieren sollte, wenn sich das Lohnwachstum beschleunigt, erklärt die Grossbank Goldman Sachs, die den Index entwickelt hat.

Basisfall

Fazit: Die Anleger tun sich schwer damit, zu bemessen, wie weit die Preise steigen können. Ein Schlüssel-Indikator der wirtschaftlichen Stärke in der Eurozone hat sich im Februar abgeschwächt, wie Daten zu den Einkaufsmanagerindizes am Montag dieser Woche zeigten.

In den kommenden Monaten könnte ein so genannter Basiseffekt die Inflation in die Höhe treiben, ein weiterer Aufwärtsdruck dürfte jedoch durch eine Reihe struktureller Faktoren begrenzt sein.

Qualifikationslücken, neue Technologien und Demografie könnten alle die Durchleitungseffekte niedriger Arbeitslosigkeit in Lohninflation reduzieren. Mehr noch, die Vergangenheit zeigt, dass Löhne seit mehr als drei Jahrzehnten kein gutes Signal für die Inflation in den USA darstellen.

Arbeitsmärkte, Öl

"Mit der Digitalisierung, die den nächsten massiven Wandel der Arbeitsmärkte in den kommenden Jahren darstellt, wird die Inflation in den USA auf ein normales Niveau zurückkehren, aber wir erwarten kein Überschiessen", sagt Christoph Rieger, Leiter Fixed-Rate-Strategie bei der Commerzbank AG in Frankfurt.

Öl gehört zu den wichtigsten Faktoren, die die Inflation antreiben. Während die Ölpreise seit Juni gestiegen sind, könnte die OPEC-Strategie, die Produktion zu reduzieren, durch die zunehmende Besorgnis über das boomende Schieferölangebot in den USA und die steigende Beliebtheit alternativer Energieträger beeinträchtigt werden.

Das ist wahrscheinlich der Grund, warum nicht jeder Anleger an Inflationsanleihen interessiert ist - vor allem im Euroraum, wo die Preissteigerungsrate immer noch deutlich unter dem EZB-Ziel von knapp zwei Prozent liegt.

"Ich sehe auf diesem Niveau keinen grossen Wert", sagt Patrick O’Donnell, Portfoliomanager bei Aberdeen Asset Management in London. "Ich erwarte nicht, dass die Kerninflation kurzfristig deutlich steigen wird."

(Bloomberg)