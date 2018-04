Das Angebot an Staatsanleihen im kommenden Monat dürfte von mehr als 100 Milliarden Euro an Bond-Rückzahlungen in den Schatten gestellt werden, zeigen Berechnungen von Bloomberg.

Neben der möglichen Unterstützung durch die Rückzahlungen werden nach Einschätzung von Morgan Stanley die deutsche Staatspapiere auch von den Reinvestitionen der Europäischen Zentralbank im Rahmen ihres Anleihekaufprogramms (PSPP) profitieren. BNP Paribas zufolge ist es zu früh, um sich gegen eine Rally bei Bunds zu positionieren.

"Die saisonal positive Angebots- und Nachfrageentwicklung in den kommenden Monaten wird zunehmend von der Kursentwicklung am Bunds-Markt telegraphiert und widergespiegelt", schrieb Morgan-Stanley-Strategin Elaine Lin in einer Einschätzung. Ihrer Ansicht nach wird zudem der Grossteil der PSPP-Reinvestitionen nach Deutschland fliessen, "was für die Duration Unterstützung bieten wird". Die Bank prognostiziert für April ein negatives Nettoangebot von 39 Mrd. Euro.

Die Kurse europäischer Staatsanleihen sind aufgrund eines Zusammenspiels mehrerer Faktoren gestiegen. Dazu zählen der Rückschlag an den Aktienmärkten, die Aussicht auf einen Handelskrieg und Anzeichen für eine Abkühlung der Euroraum-Wirtschaft. Die EZB hat noch kein Enddatum für ihre quantitative Lockerung bekanntgegeben oder Hinweise zum Zeitpunkt der ersten Anhebung des Einlagensatzes seit 2011 abgegeben. Am Geldmarkt wird die Zinserhöhung nun erst Mitte 2019 erwartet - zwei Wochen zuvor war es noch März gewesen.

Rendite gesunken

Die Rendite zehnjähriger Bunds ist um fast 30 Basispunkte gefallen, seit sie im Januar den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren erreicht hatte. Auch die Renditen ihrer Pendants aus Frankreich und Spanien sind gesunken.

Der Kurssprung bei den Bunds fand statt, während einige prominente Kommentatoren den Beginn eines Bärenmarkts bei den globalen Anleihen ausgerufen haben. Doch die jüngsten Gewinne sind laut BNP noch kein Grund, die Rally jetzt zu verkaufen.

"Höhere QE-Reinvestitionen der EZB drücken noch immer auf den Renditen der Bundesanleihen", schrieb Laurence Mutkin, Global Head G10-Zinsstrategie, in einer Einschätzung. "Es gibt noch immer eine Menge kurzfristiger Abwärtsrisiken für die Renditen: Es ist zu früh, um zu versuchen, diese Anleihe-Rally ausklingen zu lassen."

