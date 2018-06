Das ist ein Realitätscheck für Emittenten, die einen sechsjährigen Bullenmarkt in Europas 400-Milliarden-Dollar schwerem Hochzins-Anleihemarkt genutzt haben, um die Kurse zu drücken und den Anleger-Schutz, die sogenannten Covenants oder Bond-Klauseln, zu verwässern. Seit März haben sieben Unternehmen neue Transaktionen zurückgezogen, nachdem die Investoren die von ihnen geforderten Preise und Konditionen gescheut hatten.

"Unsere Teilnahmequote war ziemlich niedrig", sagte Mueller in einem Interview in London. "Wir würden gerne insgesamt bessere Covenants sehen und deswegen haben wir so viele Emissionen ausgelassen."

Die Fondsgesellschaft hat die Boom-and-Bust-Phase zwischen 2007 und 2009 miterlebt. Heute sind ihre Manager eher geneigt, sich von einem Primärmarkt fernzuhalten, der Erinnerungen an die Hochphase vor der Finanzkrise wieder aufkommen lässt. Goldman Sachs hat im letzten Monat gewarnt, dass die Kurse der risikoreichsten Anleihen die Ausfallwahrscheinlichkeiten nicht widerspiegeln.

Auch wenn Unternehmen nach einem Jahrzehnt lockerer Geldpolitik besser in Form sind, haben sie jedoch global mehr Schulden, laut S&P Global Ratings. Es gibt auch weniger Kontrolle und Ausgleich in Form von Covenants, die zukünftige Kreditaufnahmen oder Barzahlungen aus dem Unternehmen einschränken.

Investoren stimmen nun mit den Füssen ab. Sie zogen laut den Daten von EPFR Global in diesem Jahr 6,9 Milliarden Dollar von auf Euro lautenden Risiko-Bondfonds ab, und das Tempo der Rückflüsse hat sich Anfang Juni beschleunigt.

Junk-Touristen

"Nachdem die Hochzins-Touristen die Anlageklasse verlassen, scheint sie sich in letzter Zeit zu einem Käufermarkt zu entwickeln", sagte Thomas Korhammer, Fondsmanager bei Raiffeisen Capital Management. "Die Renditejagd hat nachgelassen."

Der dänische Telekombetreiber TDC A/S hat in der vergangenen Woche begonnen Orders für eine Emission von auf Euro lautenden Anleihen entgegen zunehmen, und hat eine Rendite von etwa 7 Prozent geboten, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten, die um Anonymität baten, da sie nicht befugt sind, sich öffentlich zu äussern. Das ist mehr als das Doppelte der durchschnittlichen Rendite des ICE Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield-Index. Ein TDC-Sprecher hat auf eine Bitte um einen Kommentar nicht unmittelbar reagiert.

Bei vielen der Transaktionen, die es bis auf die Zielgerade geschafft haben, mussten vorher die Konditionen versüsst werden. Emittenten, darunter Nexi Spa, der britische Uhrenhersteller Aurum Holdings Ltd. und Stark Group, mussten allesamt Änderungen an Dokumenten vornehmen, die den Anlegerschutz stärken. Ein externer Sprecher von Nexi lehnte eine Stellungnahme ab. Aurums Private-Equity-Sponsor Apollo Global Management und Stark Group reagierten nicht auf Bitten um Stellungnahme.

Die in London notierte Vivo Energy, die Tankstellen in Afrika betreibt, ist in der vergangenen Woche das letzte Unternehmen gewesen, das eine geplante Junkbond-Emissionn verschob und als Begründung "ungünstige Marktbedingungen" nannte. Insgesamt wurden Transaktionen im Volumen von rund 4 Milliarden Euro von Emittenten wie NBG Pangaea Real Estate Investment, einer griechischen Immobiliengesellschaft und Salt Mobile SA verschoben. Keines der Unternehmen reagierte auf Anfragen um Stellungnahme.

Dometic Group AB, ein schwedischer Hersteller von Elektrogeräten für Yachten und Wohnmobilen, hat von einer Transaktion Abstand genommmen, nachdem Investoren Renditen forderten, die im Vergleich zu den bestehenden Bankfinanzierungen ungünstig seien, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten. Das Unternehmen erwägt nun eine kleinere Emission mit einer Rendite von rund 3 Prozent, sagten die Personen, die um Anonymität baten, weil die Angelegenheit vertraulich sei. Vertreter von Dometic lehnten eine Stellungnahme ab.

"Jeder anständige Emittent hat seine Laufzeiten verlängert und wird in naher Zukunft nicht mit einer Fälligkeitsmauer konfrontiert sein", sagte Pierre Verle, Leiter Kredit bei Carmignac Gestion SA. "Sehr wenige Emissionen am Primärmarkt müssen um jeden Preis durchgehen."

Jedoch dürften Emittenten, die Transaktionen zurückhalten, bis der Markt wieder für sie günstig ist, feststellen, dass sie lange warten müssen.

Wachstumspfad

Der Wachstumskurs des Euroraums ist ins Stocken geraten, so zeigten die Daten zur Industrieproduktion im April einen Rückgang von 0,9 Prozent, der letzte Flop in einer Reihe von nicht gerade überwältigenden Konjunkturdaten. Der Citigroup Surprise Index - der die Daten in Bezug auf die Erwartungen misst - ist auf den niedrigsten Stand seit 2011 gefallen. Die Europäische Zentralbank will indes ihr Programm zum Ankauf von Vermögenswerten zu Ende bringen, das den Markt für Unternehmensanleihen in den letzten zwei Jahren nach oben getrieben hat.

Die Fremdkapitalkosten für Unternehmen mit "Junk-Rating" haben sich laut dem ICE Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Index seit November fast verdoppelt auf 3,3 Prozent. Das ist immer noch niedrig im Vergleich zu dem Jahrzehnt bis 2016, als die EZB begann, Unternehmensanleihen zu kaufen, um das Wachstum im Euroraum anzukurbeln.

Die EZB, die letzte Woche versprochen hat, die Anleihekäufe bis Ende dieses Jahres zu beenden, sagte auch, dass sie die Zinsen zumindest bis zum nächsten Sommer niedrig halten werde, was bei Anleihen eine Rally ausgelöst hat.

Und die Chancen auf eine Erholung der Unternehmen, die ihre Verbindlichkeiten nicht bedienen können, sind gering laut Moody’s Investors Service Inc. Die globale Ausfallquote bei Hochzinsanleihen wird bis Ende des Jahres auf 1,7 Prozent sinken, verglichen mit 2,9 Prozent Ende 2017 und einem langfristigen Durchschnitt von 4,2 Prozent, so die Ratingagentur im Februar.

Mueller von Eaton Vance stimmt zu, dass der Markt wohl nicht von einer Welle von Unternehmensausfällen erschüttert werden wird, aber er lässt trotzdem Vorsicht walten bei den Hochzinspapieren.

"Die Buyside hat eine Verantwortung gegenüber dem Endanleger", sagte Mueller. "Sie muss nicht nur das Aufwärtspotenzial managen, sondern auch das Abwärtspotenzial."

