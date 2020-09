Die Nachfrage nach Verbindlichkeiten amerikanischer Hochschulen hat bei Investoren aus Ländern wie Japan, Südkorea, Singapur und Taiwan in letzter Zeit zugenommen, wie Marktteilnehmer berichten. Somit schlossen sich die Universitäten dem globalen Boom der Bondemissionen an und begaben in diesem Jahr Anleihen im Wert von rund 36 Milliarden Dollar (30 Milliarden Euro) - das höchste Volumen seit mindestens 2004.

Hochschulen sind in diesem akademischen Jahr zwar mit Unsicherheiten konfrontiert, da sie wegen der Coronakrise den Campus schliessen oder ihre Abläufe verändern mussten. Doch viele globale Investoren finden die langfristig stabilen Aussichten der Colleges besonders attraktiv, während Emittenten schwächerer Bonität ins Straucheln geraten. Für Anleger aus Ländern wie Japan und Südkorea, die aufgrund der demographischen Entwicklung langfristig orientiert sind, stellt diese wahrgenommene Stärke der Emittenten auf Jahre hinaus einen besonderen Anziehungspunkt dar.

"Solche Unternehmensanleihen lassen Anleger nachts ruhig schlafen", sagte John Augustine, ein Managing Director von Barclays, der die Hochschulgruppe der Bank leitet. Schliesslich seien bekannte Namen unter den grossen privaten und öffentlichen Forschungsuniversitäten normalerweise mit "AA" oder höher bewertet. In den letzten drei bis sechs Monaten war seiner Aussage nach eine Zunahme asiatischer Investoren zu beobachten, die sich für College- und Universitätsanleihen interessierten.

Die südkoreanische Samsung Life Insurance, der grösste Lebensversicherer des Landes, hat schon früher solche Anleihen gekauft und erwägt nun zusätzliche Investitionen, da sie etwas mehr Rendite bieten als lokale Papiere.

Auch vermögende Privatanleger in Korea seien an College-Bonds aus den USA interessiert, sagte Kim Sung-soo von NH Investment & Securities Co. in Seoul. Der Credit-Analyst empfiehlt die Verbindlichkeiten hochrangiger Universitäten wie Yale und Harvard aufgrund ihrer grossen Stiftungen und hohen Kreditwürdigkeit.

Renditeaufschlag

Hochkarätige Universitätsanleihen bieten auch gegenüber US-Treasuries einen Renditeaufschlag. Harvards mit "AAA" bewertete und 2050 fällige Notes wurden beispielsweise ursprünglich mit einer Rendite von 2,517 Prozent gepreist. Das sind etwa 103 Basispunkte mehr als gleichlaufende US-Staatsanleihen.

Als die California State University im vergangenen Monat 466 Millionen Dollar an steuerpflichtigen Anleihen platzierte, gaben auch Investoren aus Taiwan und Korea Orders ab, bestätigte Hochschulsprecher Mike Uhlenkamp. Dies sei genau die Art von Papieren, auf die internationale Investoren scharf seien, merkt Kathleen McNamara an, leitende Strategin für Kommunalanleihen bei der Vermögensverwaltung der UBS.

"Das ist ganz einfach angesichts der so niedrigen Renditen: Wenn man eine Kommunalanleihe mit einem ‘AA’-Rating und einem gewissen Bekanntheitsgrad zu 100 Basispunkten über dem Stand der Treasuries kaufen kann, warum nicht?" sagte McNamara. "Ich bin sicher, sie können nirgendwo anders Anleihen von hoher Qualität mit langer Duration finden."

Der Cal-State-Deal wird von S&P Global Ratings mit "AA-" und von Moody’s Investors Service mit "Aa2" bewertet. Eine 10-jährige Tranche wurde 104 Basispunkte über Treasuries gepreist.

Nicht ohne Risiko

Dennoch bestehen Risiken für ausländische Investoren - beispielsweise die Gefahr, dass eine Abschwächung des Dollar ihre in die Heimatwährung umgerechnete Rendite schmälert.

Nach Aussage von Jamison Feheley, Leiter Public Finance Banking bei JPMorgan, steht sein Marktteam in den USA in ständigem Kontakt mit seinen internationalen Sales-Kollegen, wenn ein Geschäft mit steuerpflichtigen Kommunalanleihen abgeschlossen wird, insbesondere für Hochschulen und Universitäten.

"Es gibt nicht nur hier und da mal eine Order - bei einigen Transaktionen fällt die Beteiligung seitens internationaler Konten zweistellig aus", sagte er.

(Bloomberg)