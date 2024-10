Stimmungsdaten im Blick

Die EZB senkte diese Woche den massgeblichen Einlagensatz um einen Viertelpunkt auf 3,25 Prozent, was die Anleger in Kauflaune versetzte. Dies wurde an den Finanzmärkten zwar erwartet, dennoch war es "das richtige Signal zur richtigen Zeit", sagt ein IG-Market Stratege. Viele Ökonomen halten eine weitere Zinssenkung im Dezember für wahrscheinlich. Ein Experte der Graubündner Kantonalbank sagt: "Zusätzliche Zinsschritte werden abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung erfolgen." Daher richtet sich der Fokus auch in der kommenden Woche stark auf die anstehenden Wirtschaftsdaten.