Für das Geschäftsjahr 2018 erwartet Belimo in der Haupt-Absatzregion Europa eine zufriedenstellende Entwicklung. Der Betriebsgewinn auf Stufe EBIT legte um 6,5% auf 92,6 Mio CHF zu, wogegen die EBIT-Marge um 30 Basispunkte auf 16,0% zurückfiel, wie die Herstellerin von Antrieben für die Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik am Montag mitteilt. Die geringere Marge wird insbesondere mit einem höheren Aufwand für Forschung & Entwicklung begründet. Der Reingewinn lag mit 77,5 Mio CHF um gut 11% über dem Vorjahr. So soll auch die Dividende auf 85 CHF je Aktie von 75 CHF im Vorjahr erhöht werden.

Mit diesen Eckwerten hat Belimo die Erwartungen der Analysten insbesondere mit dem Betriebsgewinn verpasst. Der AWP-Konsens für den EBIT lag bei 97,0 Mio CHF und für den Reingewinn bei 78,4 Mio. Die geplante Dividende liegt dagegen im oberen Bereich der Schätzungen.

Bereits bekannt war der Umsatz. Dieser stieg um 8,7% auf 579,9 Mio CHF, entsprechend einem währungsbereinigten organischen Wachstum von 8,2%. Mit Blick auf die Regionen hat Belimo dabei überall klar zugelegt. Die Marktregion Europa wuchs in Lokalwährungen um 8,1%, Amerika um 6,9% und Asien/Pazifik gar um gut 13%. Der Umsatzanteil von Europa belief sich auf 48%, während Amerika 39% und Asien/Pazifik 13% dazu beisteuerten.

Von den beiden Anwendungsfeldern stieg der Bereich Luft währungsbereinigt um 7,4% und damit etwas weniger stark als der Bereich Wasser (+9,4%). Luft ist mit einem Umsatzanteil von 57% aber noch immer der grössere der beiden Bereiche.

Wenig konkreter Ausblick

Im Ausblick auf das Geschäftsjahr 2018 zeigt sich das Unternehmen wenig konkret. Das Wachstum der Gebäudetechnik-Branche dürfte sich dank der langfristigen Trends wie Urbanisierung, Energieeffizienz, Sicherheit und Digitalisierung und aufgrund der positiven Konjunkturprognosen weltweit gut entwickeln, heisst es.

Für die Marktregion Europa sei sowohl für die privaten wie auch die öffentliche Bautätigkeit eine zufriedenstellende Entwicklung zu erwarten und in Amerika deuteten verschiedene Schlüsselindikatoren auf einen weiteren Aufwärtstrend der US-Wirtschaft hin. In der Marktregion Asien/Pazifik sollte die Strategie einer erhöhten Präsenz den kontinuierlichen Ausbau der Marktführerschaft unterstützen.

