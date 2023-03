Die Aufhebung der Covid-19-Massnahmen zu Beginn des Jahres habe wie erwartet zu einer anhaltenden Belebung des Mobilitätsverhaltens geführt. Beeinträchtigt hätten die Stimmung dagegen der Krieg in der Ukraine sowie die konjunkturellen Unsicherheiten, schreibt die Gruppe in dem am Mittwoch veröffentlichten Jahresbericht 2022. Insgesamt sei das Verhalten der Werbeauftraggeber noch kurzfristiger als in den Vorjahren geworden.