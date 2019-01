Der S&P 500 erholt sich in der Regel, wenn er innerhalb eines Quartals um 20 Prozent gesunken ist, schreiben Strategen um David Kostin. Historische Präzedenzfälle aufgrund politischer Sorgen und Rückgängen in der Spätphase des Zyklus zeigen, dass ein deutliches Aufwärtspotenzial besteht, erläutern die Strategen. Die US-Benchmark geriet Ende Dezember an den Rand eines Bärenmarktes und beendete 2018 mit einem Minus von 6,2 Prozent, nach zwei Jahren mit Kursgewinnen.

Die Erwartungen bezüglich eines positiven Ergebnisses der Handelsgespräche und taubenhafte Äusserungen von Notenbankern der Federal Reserve haben dazu beigetragen, dass der S&P 500 um mehr als 10 Prozent gestiegen ist, seit er an Heiligabend um Haaresbreite in einen Bärenmarkt abgerutscht war. Zwar sieht Goldman Potenzial für grosse Gewinne, aber die Bank ist bisher relativ vorsichtig. Strategen um Kostin rieten in der vergangenen Woche den Anlegern, ihre liquiden Mittel aufzustocken.

Unternehmen mit hohen und stabilen Bruttomargen wären ein Bereich, der in Betracht zu ziehen ist, da Unternehmen mit starker Preismacht möglicherweise die steigenden Inputkosten besser verkraften können, schrieben sie in einem Bericht. Zu diesen Firmen gehören National Instruments, Waters, VMWare und Idexx Laboratories.

Gute Aussichten für Netflix und Alphabet

Aktien von Unternehmen, die die Margen jährlich um 50 Basispunkte steigern dürften, wären ebenfalls attraktiv, hiess es in den Berichten. Aufgrund der Dynamik in der späten Phase des Zyklus gebe es nur wenige solcher Firmen, doch Netflix, TripAdvisor, Expedia Group und Chipotle Mexican Grill würde dazu gehören.

Auch Aktien von hoher Qualität wären gut, so die Strategen, die dieses Kriterium für Aktien mit einer überlegenen Eigenkapitalrendite gegenüber dem S&P 500, einem niedrigen Abwärts-Risiko des Aktienkurses und einer starken Bilanz vergeben hat. Alphabet, Comcast, PepsiCo, Halliburton, BlackRock und Wells Fargo zählen zu den Unternehmen, die es in diese Liste schaffen.

Goldman wies auch darauf hin, dass Aktien mit Exposition zum Handel zwischen den USA und China wie Micron Technology, Corning und MGM Resorts International hinter der Marktentwicklung zurückgeblieben sind.

(Bloomberg)