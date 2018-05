Sie steigerten ihren Konsum um 0,6 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das ist der kräftigste Zuwachs seit fünf Monaten. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit einem Plus von 0,4 Prozent gerechnet. Im März hatte der private Konsum nach revidierten Daten um 0,5 Prozent zugelegt. Er steht für gut zwei Drittel der US-Wirtschaftskraft und wird daher von der Notenbank Fed genau beobachtet.

Sie hofft, dass die Konsumenten verstärkt von der gut laufenden Wirtschaft profitieren, indem die Löhne anziehen und in der Folge auch die Inflation in den gewünschten Bereich steigt. Die US-Notenbank peilt eine Teuerungsrate von 2 Prozent an. Sie achtet dabei besonders auf Preisveränderungen bei den persönlichen Ausgaben der Konsumenten, wobei die schwankungsanfälligen Energie- und Nahrungsmittelkosten ausgeklammert werden. Diese Kennziffer verharrte im April bei 1,8 Prozent. Die Fed verfehlt ihr Inflationsziel seit Jahren, hofft jedoch darauf, dass sie ihm dieses Jahr näher kommt.

(Reuters)