Sie gehen nun davon aus, dass bis Ende dieses Jahres nur 15 Prozent der Büroangestellten zurückkehren werden, berichtet die gemeinnützige Mitgliederorganisation Partnership for New York City, die in den letzten zwei Wochen wichtige Arbeitgeber in Manhattan befragt hat. In einer Umfrage im August lag der Wert noch bei 26 Prozent.

Tech-Arbeitgeber erwarten, dass 49 Prozent der Arbeitnehmer bis Juli 2021 zurückkehren, verglichen mit 74 Prozent in der August-Umfrage, während Finanz- und Versicherungsunternehmen 52 Prozent nach zuvor 55 Prozent prognostizieren.

Bisher sind der Umfrage zufolge nur 10 Prozent der Beschäftigten in Manhattan ins Büro zurückgekehrt, gegenüber 8 Prozent im August.

(Bloomberg)