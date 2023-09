Die deutlich gestiegene Arbeitslosenquote in den USA und der abebbende Boom am Jobmarkt bieten der US-Notenbank Fed Spielraum für eine Zinspause. Im August kamen zwar 187.000 neue Jobs ausserhalb der Landwirtschaft hinzu und damit 17.000 mehr als erwartet. Allerdings wurden die am Freitag von der Regierung vorgelegten Zahlen für den Jobaufbau im Juli und Juni massiv nach unten revidiert - um insgesamt 110.000. Dabei fällt ins Auge, dass im Juni nur noch 105.000 neue Stellen geschaffen wurden. Diese Zahl liegt nur knapp über der Grössenordnung, die als ausreichend gilt, um die Bevölkerung mit Jobs zu versorgen. Überdies stieg die Arbeitslosenquote im August überraschend auf 3,8 von 3,5 Prozent im Juli, was für die von der Fed gewünschte Abkühlung des Jobmarkts spricht.