Im Februar lag die Arbeitslosenquote bei 3,5 Prozent. In dem Zeitraum sei auch ein Rückgang der US-Wirtschaft (BIP) um über sieben Prozent zu erwarten, hiess es einer am Donnerstag vorliegenden Schätzung zufolge. Der Zins der zehnjährigen Staatsanleihen werde nicht die Marke von ein Prozent übersteigen.

US-Unternehmen haben auf die Krise mit einer Entlassungswelle reagiert. Die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenhilfe stieg nach Angaben vom Donnerstag in der vergangenen Woche auf knapp 6,7 Millionen, ein Rekordwert und fast doppelt so viel wie von Experten vorhergesagt. Am Freitag werden weitere Arbeitsmarktdaten erwartet. Der Kongress hat milliardenschwere Hilfsprogramme auf den Weg gebracht.

(Reuters)