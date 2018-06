Die Zahl der Beschäftigten stieg gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 1,6 Prozent auf 4,961 Millionen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. In der Industrie war das Plus mit 1,3 Prozent so stark wie zuletzt 2008. Im Dienstleistungssektor gab es um 1,7 Prozent mehr Beschäftigte.

Die Zahl der offenen Stellen erhöhte sich kräftig um knapp 18 Prozent. Die Beschäftigungsaussichten schätzt das BFS besser ein: Der Indikator der Beschäftigungsaussichten rückte zwei Prozent vor.

(Reuters)