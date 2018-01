Das war der grösste monatliche Zuwachs seit März. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit 190'000 neuen Jobs gerechnet. Im November waren 185'000 Arbeitsplätze entstanden.

Die Daten finden in der Fachwelt vor dem am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht der Regierung besondere Beachtung. Dieser ist allerdings breiter angelegt, da er neben Jobs in der Privatwirtschaft auch staatliche Stellen umfasst. Experten erwarten für Dezember ein Plus von 190'000, nachdem im November 228'000 Stellen entstanden waren.

Die für die Förderung von Vollbeschäftigung zuständige Notenbank Fed hat im Dezember auf den Boom am Arbeitsmarkt mit der dritten Zinserhöhung im Jahr 2017 reagiert. Seither liegt der geldpolitische Schlüsselsatz in einer Spanne von 1,25 bis 1,5 Prozent. 2018 sollen drei weitere Schritte nach oben folgen, wie aus dem Zinsausblick der Währungshüter hervorgeht.

(Reuters)