Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit einem Plus von 178'000 gerechnet. Allerdings wurde der Zuwachs für Dezember nachträglich auf 263'000 von zunächst 271'000 nach unten revidiert. Am Freitag steht der Arbeitsmarktbericht der Regierung an, der über die Jobs in der Privatwirtschaft hinaus auch Stellen im öffentlichen Dienst umfasst. Experten rechnen damit, dass außerhalb der Landwirtschaft 165'000 Arbeitsplätze geschaffen wurden. Das wären weit weniger als im Dezember, als es 312'000 waren.

Die Notenbank Federal Reserve hatte im Dezember angesichts der brummenden Wirtschaft den Leitzins auf die Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent heraufgesetzt - die vierte Anhebung im vergangenen Jahr. Unter dem Eindruck der unsicheren Konjunkturaussichten dürfte sie jedoch auf der am Abend anstehenden Sitzung die Füsse still halten. An den Finanzmärkten wird mit einer längeren Zinspause gerechnet, auch wenn die Währungshüter laut Prognosen vom Dezember noch zwei Erhöhungen für 2019 ins Auge gefasst haben.

(Reuters)