In der vergangenen Woche sank die Zahl der Erstanträge um 9000 auf 233 000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen einen Rückgang auf 230 000 Anträge erwartet.

Die Zahl der Erstanträge liegt damit weiter auf einem sehr niedrigen Niveau. Im aussagekräftigeren Vierwochenschnitt stieg die Zahl der Erstanträge um 1750 auf 230 000.

(AWP)