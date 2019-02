Die Zahl der Erstanträge sei in der vergangenen Woche um 23'000 auf 216'000 gefallen, teilte das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Ökonomen hatten mit einem schwächeren Rückgang auf 228 000 Erstanträge gerechnet.

Im aussagekräftigeren Vierwochenschnitt stieg die Zahl der Erstanträge um 4000 auf 235'750. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gelten als Indikator für die kurzfristige Entwicklung am Arbeitsmarkt.

(AWP)