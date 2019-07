Der Aromen- und Riechstoffhersteller Givaudan ist im ersten Halbjahr 2019 weiter deutlich gewachsen. Nicht zuletzt trugen Akquisitionen dazu bei. Aber auch organisch resultierte beim Branchenprimus ein Plus. Allerdings fielen die Zahlen auf Gewinnebene deutlich unter den Erwartungen aus.

Konkret stieg der Umsatz um 16 Prozent auf 3,09 Milliarden Franken, auf vergleichbarer Basis waren es plus 6,3 Prozent. Damit nicht ganz schritthalten konnte die Entwicklung auf Gewinnebene. Der Betriebsgewinn EBITDA stieg um 9,9 Prozent auf 660 Millionen Franken und die entsprechende Marge sank auf 21,3 Prozent, nach 22,5 im Vorjahreszeitraum.

Unter dem Strich resultierte ein um 2,3 Prozent höherer Reingewinn von 380 Millionen Franken. Damit wurden die Erwartungen beim Gewinn verfehlt. Die Analysten waren gemäss AWP-Konsens von einem EBITDA von 712 Millionen ausgegangenen und einer entsprechenden Marge von 23,2 Prozent. Der Reingewinn wurde bei 436 Millionen gesehen.

Beide Divisionen trugen zum Wachstum bei. Die Verkäufe im Riechstoff-Segment stiegen um 11 Prozent auf 1,36 Milliarden Franken. Auf vergleichbarer Basis lag das Plus bei 8,6 Prozent. Die Düfte finden Verwendung in Haushaltsartikeln wie Parfüms, Seifen, Dusch- oder Hautcremes.

Ziele bestätigt

Einen noch deutlich stärkeren Zuwachs verzeichneten die Genfer bei den Aromen. Diese kommen in der Nahrungsmittelindustrie zum Einsatz, etwa für Fertigprodukte, aber auch für Fruchtsäfte, Joghurts, Desserts oder Kaugummis. Der Sparten-Umsatz lag 19 Prozent höher bei 1,73 Milliarden Franken. Auf vergleichbarer Basis wuchs das Segment um 4,4 Prozent.

Wie erwartet bestätigte Givaudan die Mittelfristziele. Der weltgrösste Aromen- und Duftstoffhersteller strebt unverändert ein jährliches organisches Wachstum über dem Marktdurchschnitt von 4 bis 5 Prozent an. Die für die Anleger besonders wichtige Free-Cashflow-Rendite soll gemessen an den Verkäufen in der Bandbreite von 12 bis 17 Prozent liegen. Im ersten Semester 2019 lag diese bei 4,8 Prozent.

Die Givaudan-Aktien tendieren seit Jahresbeginn mit einem Plus von gut 20 Prozent stark nach oben. Den Höchststand erreichten sie dabei Mitte Juni bei 2'835. Aktuell notieren die Titel mit rund 2'750 Franken wieder etwas tiefer. Den Gesamtmarkt übertreffen sie aber immer noch deutlich. Dieser legte seit Anfang Jahr gemessen am SMI gut 16 Prozent zu.

(AWP/cash)