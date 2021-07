Im Rahmen einer Serie-A-Finanzierungsrunde habe sich Givaudan eine Beteiligung an der im Jahr 2018 gegründeten Next Beauty China mit Sitz in Schanghai gesichert, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Details etwa zu Umfang und Preis der Beteiligung werden in der Mitteilung keine gemacht. Finanziert worden sei das Engagement aus eigenen Mitteln.

Next Beauty beschäftigt rund 50 Mitarbeitende und hat sich den Angaben nach in China einen Namen bei der Positionierung, Vermarktung und dem Vertrieb neuer Riechstoffe und Beauty-Marken einen Namen gemacht. Dabei verfüge das Unternehmen als 5-Sterne-Partner von Tmall in China eine starke Präsenz auf wichtigen Social-Media-Plattformen.

(AWP)