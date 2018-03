Seit Jahren handelt er erfolgreich auf Basis einer Optionsstrategie. Dann bittet er seinen IT-Administrator, neue Strategien einer Rückrechnung zu unterziehen. Was ungeplant dabei herauskommt, ist die Entwicklung einer künstlichen Intelligenz, die seit kurzem einen neuen Fonds der Gesellschaft verwaltet.

Der Frankfurter Vermögensverwalter Wallrich Wolf Asset Management AG ist seit zehn Jahren mit einem Stillhalter-Fonds am Markt unterwegs. Dabei verkaufen die Portfoliomanager regelmässig Put-Optionen und verdienen dabei die Optionsprämie. Bis zum Jahr 2011 war der Fonds meist voll investiert, was zwar für stetige Einnahmen sorgte, aber bei einem Anstieg der Volatilität keine Spielräume für neue Positionen ermöglichte.

Geschäftsführer Stefan Wallrich wollte daher wissen, welche Strategien und Optimierungen funktionieren und bat seinen IT-Administrator, der eigentlich für die Wartung der Computer und Server zuständig ist, ihn bei einem sogenannten Backtest zu unterstützen. Ein Backtest ist ein übliches Vorgehen im Portfoliomanagement, um neue Ideen auszuprobieren oder bestehende Strategien zu optimieren. 20 Strategien wurden von Wallrich bis ins Jahr 2008 zurückgerechnet. Dabei zeigte sich unter anderem, dass grundsätzlich ein gewisser Investitionsgrad des Portfolios, abhängig von der aktuellen Markt-Volatilität, gute Ergebnisse bringt.

Es kam der grosse «Aha-Effekt»

"Bis dahin war ich mit den Ergebnissen schon glücklich, denn ich wollte ja nur einige Strategien zurückgerechnet haben, um unseren bestehenden Fonds zu optimieren," sagt Wallrich, der mit seinem Team Kundengelder über 350 Millionen Euro in verschiedenen Portfolios verwaltet. Doch dann kam der grosse "Aha-Effekt".

Welcher Investitionsgrad ist nun aber der richtige? Wallrichs IT-Experte Marcel Heintz entwickelte eine künstliche Intelligenz, die ständig unterschiedliche Investitionsgrade durchrechnet, überprüft und die Ergebnisse hinterfragt. Die Maschine erhält dabei die Vorgabe, einen Teil des Portolios permanent investiert zu halten, um regelmässige Erträge durch den Optionsverkauf zu generieren und gleichzeitig, je nach Höhe der Volatilität, den Investitionsgrad hoch oder runter zu fahren. Dabei soll bei niedriger Volatilität weniger investiert werden und bei hoher Volatilität und damit hohen Prämien sogar über die 100 Prozent des Portfolios hinaus gegangen werden. Welchen Investitionsgrad die Maschine wählt, bleibt ihr selbst überlassen.

"Die KI bewertet ihre Ergebnisse permanent und hinterfragt ständig, wie komme ich zu dem Ergebnis und wie kann ich das in der Zukunft noch besser machen", erklärt Sebastian Franz, der als DHBW-Student an der Entwicklung mit beteiligt war.

Maschinen erkennen nicht-lineare Zusammenhänge

Der Einsatz künstlicher Intelligenz unterscheidet sich von traditionellen quantitativen Investmentansätzen darin, dass sie versucht, die Lernfähigkeit des menschlichen Gehirns nachzuahmen. Wenn neue Daten eintreffen, ändert der Algorithmus sein Verhalten. Maschinen erkennen nicht-lineare Zusammenhänge, ohne dass sie vom Menschen darauf hingewiesen werden müssten.

Nach einjähriger Forschungsarbeit und überzeugenden Ergebnissen, beschliesst Wallrich "Butter zum Fisch" zu geben und legt im Dezember 2017 einen eigenen Fonds auf, der ausschliesslich von der KI gesteuert wird.

"Wir hätten den Computer in unserer herkömmlichen Strategie einsetzen können, aber um dem Thema gerecht zu werden haben wir uns dazu entschieden, einen neuen Fonds aufzulegen", sagt Wallrich. "Auch um die KI zum alten Fonds abzugrenzen und ihren Erfolg langfristig bewerten zu können."

Nicht Revolution, sondern Evolution

Aktuell verwaltet der Fonds 7 Millionen Euro und steht damit, wie die meisten KI-Fonds, noch am Anfang. Für Wallrich ist das Thema KI denn auch keine Revolution, sondern eine Evolution und er will in den nächsten Monaten den "Intelligenzfaktor" weiter verbessern.

Man könne die KI zum Beispiel um zusätzliche Volatilitätsvariablen erweitern oder überprüfen, welche Einflussfaktoren Wechselkurse oder makroökonomische Daten auf die Entscheidungspfade der Maschine haben. Zudem bestünde die Möglichkeit, mehrere Fonds mit der grundsätzlich gleichen Strategie aber untschiedlichen Chance-Risiko-Profilen aufzulegen. Mit der KI sei es möglich, kosteneffizient und mit weniger hochqualifizierten Portfoliomanagern mehrere unterschiedliche Portfolien zu verwalten.

Für 2018 wird ein Fondsvolumen von 15 Millionen Euro angestrebt. Mittelfristig "kann und soll es deutlich mehr werden", sagt Wallrich. Das hänge dann allerdings vom Erfolg der KI-Strategie ab. "Wenn es funktioniert, und da bin ich sehr zuversichtlich, kann das Ganze auch eine Rakete werden."

Man müsse mit der Zeit gehen, und der Wettbewerb zwinge, innovativ zu bleiben, sagt Wallrich. Er könne sich vorstellen, irgendwann das klassiche Portfoliomanagement auch ganz aufzugeben und Gelder nur noch von der Maschine verwalten zu lassen. "Die Maschine kann vieles einfach besser, während wir uns im Portfoliomanagement die Köpfe heiss diskutieren", sagt Wallrich.

(Bloomberg)