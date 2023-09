Nach dem Grossangriff Aserbaidschans auf seine Region Bergkarabach legen die dort ansässigen Armenier ihre Waffen nieder. Die Truppen der ethnischen Armenier in Bergkarabach erklärten am Mittwoch, sie hätten einem von russischen Friedenstruppen vermittelten Waffenstillstand zugestimmt, der am Mittag in Kraft trete. Die russische Nachrichtenagentur Interfax berichtete, die Vereinbarung sehe eine Entwaffnung und Auflösung der armenischen Kräfte in dem aserbaidschanischen Gebiet vor. Die aserbaidschanische Regierung bestätigte die Waffenruhe, äusserte sich aber zunächst nicht zu deren Details.