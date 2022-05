Japans Industrieproduktion verzeichnet im April wegen des Lockdowns in Shanghai und Lieferkettenproblemen erstmals seit drei Monaten einen Rückgang. Die Industrieproduktion brach im April gegenüber dem Vormonat um 1,3 Prozent ein, wie am Dienstag aus offiziellen Regierungsdaten hervorging. Experten hatten in einer Reuters-Umfrage einen Rückgang von 0,2 erwartet. Die Verluste lassen sich laut den Daten auf Produktionsausfälle von Artikeln wie elektronischen Teilen und Produktionsmaschinen zurückführen. Der nach Umsatz weltgrösste Autohersteller Toyota hatte am Montag mitgeteilt, dass die Produktion im Jahresvergleich um mehr als neun Prozent gesunken sei. "Japans Produktion wird wahrscheinlich kurzfristig weiter stagnieren, da die Unterbrechungen in der globalen Lieferkette anhalten", sagte Kazuma Kishikawa, Ökonom beim Forschungsinstitut Daiwa. Eine vollständige Erholung des Warentransports aus China werde wahrscheinlich auch nach der Aufhebung des Lockdowns in Shanghai ab Mittwoch noch einige Zeit dauern und wahrscheinlich die japanische Produktion weiter belasten. "Die Logistik wird nicht an einem Tag wiederhergestellt sein."

Die vom Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) befragten Hersteller erwarten hingegen im Mai einen Anstieg der Produktion um 4,8 Prozent, gefolgt von einem Wachstum um 8,9 Prozent im Juni.

(Reuters)