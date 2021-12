Die Aktie von Swiss Life steigt am im frühen Handel am Freitag um 1,2 Prozent auf 533 Franken. Das Plus seit Jahresbeginn beträgt 28 Prozent. Alleine seit dem 20. September beträgt das Plus über 15 Prozent.

Das Kursplus am Freitagmorgen lässt sich mit einer erneuten Kurszielerhöhung erklären. Die UBS erhöhte das Kursziel für Swiss Life auf 585 von 475 Franken und bestätigte die Einstufung "Buy". Analyst Jimmy-Yu Fan sieht zwei gute Gründe für seine Kaufempfehlung: Der Versicherer generiere ein starkes wertsteigerndes Wachstum und biete gleichzeitig nachhaltige und attraktive Aktionärsrenditen. Das sei eine Seltenheit im Sektor. So rechnet er für die kommenden Jahre mit einem durchschnittlichen jährlichen Gewinnwachstum von 6 Prozent und für 2022 und 2023 mit einer Dividendenrendite von 5,2 bzw. 5,7 Prozent.

Zudem geht er für 2022 und 2023 davon aus, dass dank überschüssigem Kapital pro Jahr 2,5 bis 3 Prozent der Aktien zurückgekauft werden könnten, zusätzlich zu den am Kapitalmarkttag bereits angekündigten Rückkäufen von 1 Milliarde Franken. Der UBS-Analyst sieht Swiss Life als Top-Pick unter den Mid-Cap-Titeln in seinem Abdeckungsuniversum.

Bereits zuvor hatte die Bank Vontobeldas Kursziel für Swiss Life auf 597 von 534 Franken erhöht und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im laufenden Jahr sei Swiss Life die beste Schweizer Versicherungsaktie, schrieb Analyst Simon Fössmeier. Als Gründe dafür nannte er kein wesentliches Engagement in Corona-Schäden, eine starke Kapitalisierung, Aktienrückkäufe, eine attraktive Dividendenrendite sowie ein starker Anstieg der Gebühreneinnahmen.

Swiss Life teilte am Freitagmorgen mit, dass das Untenehmen am Montag mit dem bereits in Aussicht gestellten Aktienrückkauf beginnt. Bis Ende Mai 2023 will Swiss Life eigene Titel im Wert von bis zu einer Milliarde Franken zurückkaufen. Dies entspricht sechs Prozent des Kapitals. Die Aktien sollen vernichtet werden.

(cash/AWP/Reuters)