So hätten die Ergebnisse einer Phase-II-Studie eine signifikante Verbesserung gegenüber der Standardinhalations-Therapie gezeigt, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte.

In einer weiteren Phase-II-Studie habe der Kandidat gegenüber Placebo auch in puncto Lungenfunktion besser abgeschnitten, unabhängig von der Tageszeit, zu der er verabreicht wurde. Derzeit befindet sich QVM149 den Angaben zufolge in der Entwicklung als eine einmal täglich zu verabreichende Therapie.

Diese Ergebnisse zeigten, dass diese neuartige Kombination aus doppelter Bronchodilatation und einem inhalierten Kortikosteroid weitere Vorteile für die Lungenfunktion bei Patienten mit Asthma bieten könne, wird Henrik Watz vom Lungenforschungsinstitut in Grosshansdorf in der Mitteilung zitiert.

Die Phase-III-Studien dauerten derzeit noch an, teilte Novartis weiter mit. Man plane aber, auch in Zukunft weitere Daten und Analysen zu QVM149 vorzulegen.

(AWP)