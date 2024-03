Nach dem jüngsten Ausverkauf ist der strauchelnde Immobilienkonzern China Vanke auf Erholungskurs gegangen. Die in Hongkong notierten Aktien des nach Umsatz zweitgrössten Immobilienentwicklers in China zogen am Dienstag um rund zehn Prozent an; die in Shenzhen gelisteten Titel legten um knapp sechs Prozent zu. Auch die Anleihen erholten sich, nachdem der Konzern versichert hatte, die Auswirkungen einer Ratingherabstufung duch die Agentur Moody's auf seine Finanzierungsaktivitäten seien «kontrollierbar».