Im Nichtlebengeschäft wuchsen die Prämien 2024 um knapp 5 Prozent, während der Gesamtmarkt gemessen an den vom Schweizerischen Versicherungsverband (SVV) ermittelten Daten ein Plus von 4 Prozent aufzeigt. Die Vaudoise will auch 2025 den Markt schlagen, wie am Mittwoch aus der Präsentation zur Bilanzmedienkonferenz hervorgeht.