Auf der einen Seite stand Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der den Briten wegen der Dauerblockade in London kaum entgegenkommen wollte - auf der anderen EU-Mitglieder, die sich für einen längeren Brexit-Aufschub einsetzten. Eine knappe Stunde nach Mitternacht einigte man auf einen Aufschub bis zum 31. Oktober. "Niemand ist glücklich mit der Einigung", sagte ein hochrangiger EU-Vertreter in den frühen Morgenstunden des Donnerstags. Angesichts der Situation sei es "von den schlechten Lösungen die beste."

Für Premierministerin Theresa May läuft nun erneut die Uhr. Sie muss auf der Insel weiter nach einer Mehrheit für eine Ende der Brexit-Blockade suchen. Immer noch ist unklar, ob ihr Land an der Wahl zum Europaparlament in sechs Wochen teilnehmen wird oder ob die EU über einen dritten Aufschub über den 31. Oktober hinaus wird entscheiden müssen. EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger zufolge ist alles denkbar. Wenn May bis Oktober trotz redlicher Bemühungen noch keine Lösung in der Tasche habe, "kann man nochmals für ein Viertel-, ein halbes Jahr oder ein Jahr bis Ende 2020 die Mitgliedschaft der Briten in der EU verlängern", sagte er dem "Deutschlandfunk".

Abgewendet ist vorerst ein harter Brexit, also ein Austritt Großbritannien aus der EU ohne vertragliche Grundlage. Dies würde die Wirtschaft des Königreichs aus Expertensicht sehr hart treffen, aber auch die EU und Deutschland möglicherweise in die Rezession stürzen. Eine neue Bankenkrise wäre möglich, falls die Zahlungsströme über den Finanzplatz London zusammenbrechen. Zehn Jahre nach der vorerst letzten Finanzkrise will diese Gefahr in Europa niemand eingehen.

Macrons Alleingag

Die Ausgangslage vor dem Sondergipfel am Mittwochabend im Brüsseler Ratsgebäude war denkbar schwierig. May wollte nach der Verlegung des Brexits-Datums vom 29. März auf diesen Freitag nicht den Brexit nicht in weite Ferne verschieben und forderte einen Aufschub bis höchstens Ende Juni. Angesichts der scheinbar unüberbrückbaren Differenzen in ihrer Tory-Partei, ihrem Kabinett und dem Parlament Zuhause erschien die Forderungen vielen Politikern in Brüssel und den Hauptstädten wenig realistisch. Andere EU-Staaten und EU-Ratspräsident Donald Tusk machten sich deshalb für eine Nachspielzeit bis etwa Ende des Jahres aus stark - auch Deutschland, da die Amtszeit von Kommission und Rat dann ausläuft.

Der Ansatz wurde von Macron gestoppt. Dieser hatte in der stundenlangen Debatte mit den Spitzen der anderen EU-Länder seinen Widerstand mit den Gefahren für die EU-Institutionen und die Europawahl begründet. Ohne klaren Plan aus London könnte man den Aufschub nicht gewähren, ohne seine Glaubwürdigkeit zu riskieren, hatte Macron laut einem Anwesenden gesagt. Mit der Position war er lange Zeit isoliert, fand aber letztlich doch Unterstützer. "Macron hat sich an dem Tisch keine Freunde gemacht", sagte ein weiterer EU-Diplomat. "Er will Zuhause eindeutig als starker Führer gesehen werden."

Hoffnungsschimmer Corbyn

Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zufolge wird Großbritannien nun wahrscheinlich am Votum für das europäische Parlament vom 23. bis 26. Mai teilnehmen. Der Schritt könnte für manche merkwürdig sein, sagte er. Allerdings: "Die Regeln sind die Regeln." May erklärte dagegen, wenn die Brexit-Vereinbarung vor dem 22. Mai ratifiziert werde, müsse das Königreich nicht an der Abstimmung teilnehmen. Die Bundesregierung ist mit dem Kompromiss zufrieden, da er May mehr Zeit gibt. Und die Aussicht, an einer Europawahl teilnehmen zu müssen, könnte für viele britische Politiker so abschreckend sein, dass sie lieber dem Ausstiegsvertrag zustimmen, so die Hoffnung.

Hintergrund ist das von May mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen, das eine reibungslose Trennung für Wirtschaft und Bürger ermöglichen soll. Allerdings ließ das britische Parlament das Abkommen im Januar und März insgesamt dreimal scheitern. Daher lotet May nun erstmals mit der oppositionellen Labour-Partei aus, inwieweit ein Kompromiss möglich wäre. Dafür benötigt sie mehr zeitlichen Spielraum. Der Prozess sei für die größten Parteien des Königreichs ein "historischer Schritt" und Neuland, sagte ein EU-Diplomat. Es werde aber nicht sehr schnell gehen. "Wenn die mehr Zeit brauchen, dann sollen sie sie haben."

