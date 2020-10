Der nun noch ausstehende Betrag von rund 34 Millionen Franken sei mit zusätzlichen Sicherheiten von Seiten der Käufer abgesichert und werde verzinst, teilte Hochdorf am Donnerstag mit. Zudem wurden für 2021 zusätzliche Volumina vereinbart.

Der Milchverarbeiter hatte 2016 eine Beteiligung an der Herstellerin von Baby-Care-Produkten erworben. Am 8. Dezember 2019 wurde dann ein Mehrheitsanteil von 51 Prozent an Unternehmen der Pharmalys-Gruppe an die Pharmalys Invest Holding verkauft. Für die Zahlung des Verkaufspreises von rund 100 Millionen Franken wurden damals drei Fälligkeitstranchen vereinbart.

Für den Teil der Restzahlung von rund 44 Millionen hat Hochdorf mit der Pharmalys Invest Holding und Amir Mechria, der Pharmalys Invest kontrolliert, nun die Fristverlängerung vereinbart. Bei Vertragsunterzeichnung vom 30. September waren bereits 10 Millionen überwiesen worden.

"Die Zusammenarbeit mit Pharmalys funktionierte dieses Jahr sehr gut und wir konnten unter anderem auch dank den Pharmalys-Umsätzen die Produktionsanlagen für Babynahrung besser auslasten", liess sich Hochdorf-CEO Peter Pfeilschifter in der Mitteilung zum Entscheid zur Fristverlängerung zitieren.

(AWP)