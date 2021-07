Die britische Notenbank hob die wegen der Corona-Krise verhängten Beschränkungen für grosse Geldhäuser des Landes am Dienstag mit sofortiger Wirkung auf, wie sie am Morgen in London mitteilte. Die Zwischenergebnisse aus dem Banken-Stresstest hätten gezeigt, dass die Institute weiterhin gut kapitalisiert seien und schweren wirtschaftlichen Verwerfungen standhalten könnten.

Die Bank of England als Aufsichtsbehörde hatte die Beschränkungen bereits im Dezember gelockert. Die jetzige Entscheidung betrifft die britischen Banken Barclays, HSBC, Lloyds, NatWest und Standard Chartered sowie die britische Einheit der spanischen Banco Santander.

(AWP)