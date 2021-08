Das gibt es nicht alle Tage: Eine Aktie aus dem Swiss Market Index, die an einem Tag 14 Prozent zulegt. So geschehen am Mittwoch bei Alcon. Die ehemalige Novartis-Sparte hat mit den Zahlen die Erwartungen der Experten deutlich übertroffen. Dazu haben sämtliche Produktkategorien des Augenheilmittelherstellers, insbesondere aber Surgical und Vision Care, zum starken Abschneiden beigetragen.

Die Aktie stieg am Mittwoch auf ein Rekordhoch. Und sie legt auch am Donnerstag im frühen Handel weiter zu. Es resultiert ein Plus von 0,9 Prozent auf 74 Franken, dies bei einem deutlich negativen Gesamtmarkt.

Analysten wurden von den Alcon-Resultaten auf dem falschen Fuss erwischt und müssen nun ihre Kursziele nachbessern. Die Credit Suisse, laut Bloomberg mit 2,4 Prozent die viertgrösste Aktionärin von Alcon, erhöht das Ziel auf 90 Dollar von zuvor 86. Das solide zweite Quartal sowie die Anhebung des Ausblicks für 2021 hätten dazu beigetragen, die anhaltenden Bedenken unter anderem hinsichtlich des Wachstums im Kontaktlinsen-Geschäft zu zerstreuen, heisst es im Kommentar. Dass das Management die operative EBIT-Marge für 2021 angehoben habe, stärke das Vertrauen in die Fähigkeit des Augenheilkunde-Spezialisten.

Die Deutsche Bank erhöht das Kursziel auf 85 von 74 Franken und belässt die Einstufung auf "Buy". Der schlafende Gigant erwache, schreibt der zuständige Analyst. Er geht davon aus, dass die vorgelegten Zahlen zum Durchbruch führen sollten. Er begründet dies mit den weit über den Erwartungen liegenden Umsatzergebnissen, die signalisierten, dass die neu eingeführten Produkte von Alcon in allen Segmenten nachgefragt werden.

Zudem werde den Pessimisten nach der Anhebung der Jahresprognose der Wind aus den Segeln genommen. Sie hätten immer betont, dass es keinen offensichtlichen Aufwärtstrend zu den Konsenserwartungen für 2021 und 2022 gebe. Darüber hinaus sei die Bilanz angesichts des starken Cashflows effizient und sollte Flexibilität für weitere Zukäufe bieten.

JPMorgan erhöht die Prognosen für das Gesamtjahr, das Kursziel wird von auf 69,80 von 60 Franken korrigiert. Die Einstufung wird bei "Neutral" belassen.

In den kommenden Tagen werden wohl noch andere Bankanalysten ihre Kursziele und Ratings erhöhen. Laut Bloomberg liegt das durchschnittliche Alcon-Kursziel von 17 analysten, welche in den letzten drei Monaten ein Rating abgegeben haben, bei 74,60 Franken.

(cash)