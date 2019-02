Dies geht aus den Unterlagen für die bevorstehende Generalversammlung von Novartis hervor. An der Versammlung vom 28. Februar sollen die Aktionäre über den Spin-Off abstimmen - eine absolute Mehrheit muss sich dafür aussprechen.

Bislang war bei Novartis diesbezüglich vom ersten Halbjahr bzw. vom zweiten Quartal 2019 die Rede gewesen. Wie aus den Unterlagen vom Dienstag nun aber hervorgeht, könnte es bereits im April soweit sein, dass Alcon als eigenständiges Unternehmen an der Schweizer Börse SIX und in den USA kotiert wird. Dies hänge nicht zuletzt davon ab, ob die US-Börsenaufsicht SEC sowie die SIX grünes Licht gäben, heisst es.

(AWP)