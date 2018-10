Sie stellten 1,7 Prozent mehr her als im Vormonat, wie das Statistikamt des Landes am Mittwoch in Rom mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Plus von 0,8 Prozent gerechnet, nachdem es im Vormonat noch ein Minus von 1,6 Prozent gegeben hatte.

Der August-Zuwachs war der dritte binnen vierer Monate und zugleich der stärkste seit Dezember 2017. Allerdings schwanken die Daten im Juli und August oftmals deutlich, da viele Fabriken in den Sommerferien geschlossen bleiben und auch die Saisonbereinigung diesen Effekt nicht vollständig ausklammert.

Zuletzt hatten sich die Konjunkturdaten für die nach Deutschland und Frankreich drittgrösste Volkswirtschaft der Eurozone eingetrübt. Das bedeutet Gegenwind für die Regierung aus den Euro-kritischen Populisten der 5-Sterne-Bewegung und der rechten Lega. Sie will die Wirtschaft mit Steuersenkungen und höheren Sozialausgaben anschieben. Für das zu Ende gehende Jahr erwartet sie ein Wirtschaftswachstum von 1,2 Prozent, nachdem zuvor von 1,5 Prozent ausgegangen worden war.

(Reuters)