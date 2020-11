Laut einer Meldung vom Mittwoch hat das Unternehmen einerseits seine Labors modernisiert und setzt andererseits eine neue Walzenpresse zum Verarbeiten von Trockengranulat ein.

Laut Christian Dowdeswell, dem globalen Leiter der kommerziellen Entwicklung bei Lonza, soll durch die Kapazitätserweiterung in erster Linie die Geschwindigkeit bei der Herstellung von Tabletten beschleunigt werden. Das Produktionsvermögen der neuen Walzenpresse erweitere die Fähigkeiten sowohl des Standorts Tampa als auch der gesamten Produktentwicklungssparte von Lonza.

In den letzten zwei Jahren habe Lonza mehr als 15 Millionen US-Dollar in den Ausbau des Produktionsstandortes Tampa investiert, hiess es weiter. Bereits in früheren Schritten wurden laut den Angaben etwa eine neue Probenahme- und Dosieranlage, eine speziellen Anlage für die Produktentwicklung und zwei neuen Anlagen für die Produktherstellung gebaut.

(AWP)