Dank einer "konstant hohen Nachfrage in allen drei Marktregionen" sei mit einem Umsatzplus in den ersten sechs Monaten von gut 10 Prozent zu rechnen. Und auch das Ergebnis werde wegen der "sehr erfreulichen" Umsatzentwicklung in Kombination mit weiterhin reduzierten Ausgaben für Reisen und Marketing "deutlich" über demjenigen des Vorjahres ausfallen. Zudem werde sich auch das Finanzergebnis verbessern.

Da aber insbesondere das zweite Quartal 2020 von der Covid-Pandemie betroffen war, sei der Vorjahresvergleich nur bedingt aussagekräftig, heisst es gleichzeitig. Der Umsatz werde allerdings im laufenden Semester auch höher ausfallen als in der Vergleichsperiode des Jahres 2019.

Mit Blick auf das Gesamtjahr schreibt Belimo von "anhaltenden Unsicherheiten und Risiken". Insbesondere sei mit weiterhin steigenden Rohstoffpreisen und Lieferengpässen bei Teilen und Komponenten zu rechnen. Dies könnte die Bautätigkeit negativ beeinflussen und vereinzelt zu einer Zunahme der Produktelieferzeiten führen.

Die detaillierten Halbjahreszahlen werden am 22. Juli veröffentlicht.

(AWP)