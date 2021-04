Die ultra-lockere Geldpolitik der Notenbanken und die erwartete kraftvolle Erholung der Wirtschaft von den Coronavirus-Folgen würden den Börsen noch einigen Auftrieb geben, prognostiziert Analyst Frank Wohlgemuth von der National-Bank in Essen. "Die Menschen lechzen nach unregulierter Freiheit und sind dann auch bereit, massiv Geld auszugeben. Dies wird im weiteren Jahresverlauf immer stärker zu beobachten sein."

Auch Portfoliomanager Mohammed Kazmi von der Bank UBP blickt wegen der erwarteten Beschleunigung der Corona-Massenimpfungen in der EU optimistisch in die Zukunft. "Infolgedessen sollte es Europa demnächst möglich sein, dem Beispiel Großbritanniens und der USA zu folgen und mit der Planung einer Lockerung der Beschränkungen in den kommenden Monaten zu beginnen." Vor diesem Hintergrund warten Börsianer gespannt auf den Corona-Gipfel von Bund und Ländern am Montag. Dort werden voraussichtlich unter anderem Ausnahmen von den Pandemie-Restriktionen für Geimpfte diskutiert.

Es gebe aber auch Risiken, die nicht ignoriert werden dürften, warnt Anlagestratege Marcus Hüttinger vom Vermögensverwalter Gane. "Die Hilfsmassnahmen der Geld- und Fiskalpolitik werden nicht ewig andauern. Und sie haben eine nie dagewesene Liquiditätsschwemme ausgelöst, die Übertreibungen in einzelnen Bereichen des Kapitalmarkts mit sich bringt." National-Bank-Experte Wohlgemuth rechnet dennoch nicht mit einem größeren Rücksetzer. "Gerade wenn viele Marktteilnehmer auf eine Korrektur warten, kommt diese gerade nicht."

In der abgelaufenen Woche verzeichneten fast alle grossen Börsenplätze eine Minusperformance. Der Dow Jones und der Swiss Market Index fielen je rund 0,5 Prozent, der deutsche Dax hatte mit minus 1,2 Prozent den ersten Wochenverlust seit knapp zwei Monaten.

ABB, Novartis und UBS mit Quartalszahlen

Von den geldpolitischen Beratungen der US-Notenbank am Mittwoch erwarten Analysten keine Überraschungen. Fed-Chef Jerome Powell werde voraussichtlich seinen Kurs einer ultra-lockeren Geldpolitik bekräftigen, prognostiziert Commerzbank-Volkswirt Bernd Weidensteiner. "Dieser Ausblick steht und fällt aber damit, dass die Inflation tatsächlich keine Anstalten macht, nach oben auszubrechen."

Daneben hält eine neue Welle von Firmenbilanzen Börsianer auf Trab. Der zweite Handelstag der neuen Börsenwoche ist ein "Super-Dienstag" am Schweizer Aktienmarkt. Mit ABB, Novartis und UBS veröffentlichen gleich drei Firmen aus dem Swiss Market Index die Quartalszahlen. In Deutschland tun dasselbe die Deutsche Bank und der Chemiekonzern BASF.

In den USA öffnet unter anderem der Elektroauto-Bauer Tesla seine Bücher. Auf dem Terminplan stehen außerdem die Google-Mutter Alphabet, das Softwarehaus Microsoft, der iPhone-Anbieter Apple, das Online-Netzwerk Facebook und der Internet-Händler Amazon.

In den USA wird der Höhepunkt bei Konjunkturdaten für Freitag erwartet. Dann werden Zahlen zum Konsum veröffentlicht. Hier erwarten Analysten für März ein Plus von 3,8 Prozent, nach einem Minus von einem Prozent im Vormonat. Die Kauflaune der US-Verbraucher gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

(Reuters/cash)