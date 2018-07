Bei den amerikanischen Grossbanken läuft es gut. Die breit aufgestellte Citigroup steigerte sich im zweiten Quartal sowohl mit der Investmentbank als auch im Privatkundengeschäft. Die Bank of America profitierte vom Einlagen- und Kreditgeschäft und übertraf die Erwartungen.

Goldman Sachs wiederum steigerte im zweiten Quartal den Handelsertrag mit Anleihen, Rohstoffen und Währungen um 45 Prozent. Auch das übrigen Geschäft der Investmentbank, wie etwa die Beratung von fusionswilligen Firmen, brachte gute Erträge.

Dies weckt gewissen Fantasien vor allem für die Credit Suisse, die am 31. Juli ihr Resultat vorstellen wird. Die zweite Schweizer Bank hat das schwankungsanfällige FICC-Geschäft der Investmentbank ("Fixed Income, Currencies and Commodities", also dort, wo Goldman Sachs so gut war) trotz den Problemen der Finanzkrise mit einigen Einschränkungen behalten. Die UBS hat sich dort schon vor mehreren Jahren zurückgezogen.

Aber sich allein auf ein "Cross Reading" von den US-Resultaten zu verlassen, ist tückisch. Die CS hat zudem schon durchblicken lassen, dass ihr Investmentbankinggeschäft in den vergangenen drei Monaten eher durchwachsen verlaufen sei.

Erwartungen an die CS tiefer

Im Zentrum des Interesses wird aber auch das Privatkundengeschäft stehen, das bei der UBS einen noch bedeutenderen Teil des Geschäfts ausmacht als bei der CS. Zur UBS, die ihre Zahlen am nächsten Dienstag vorlegen wird, schreibt Zürcher Kantonalbank: "Nach den Ergebnissen der US-Vergleichsbanken müsste die Bank ein relativ gutes Ergebnis publizieren."

Auch die CS dürfte sich im Geschäft mit den reichen Kunden passabel geschlagen haben. Es kann aber gut sein, dass bei den Schweizer Grossbanken das Geschäft weniger profitabel betrieben wurde als bei den Rivalen in den USA, denn die Geschäftsfelder sind unterschiedlich strukturiert. Ausserdem profitierten die US-Banken stark von der Steuerreform der Regierung Trump.

Die Gewinnerwartungen an die CS sind laut Analysten seit dem ersten Quartal deutlich gesunken, während sie für die UBS stabil geblieben sind. Der CS werden gemäss Konsenschätzung etwa 600 Millionen Franken Gewinn vorausgesagt. UBS dürfte wiederum mehr als eine Milliarde Franken verdient haben.

Performance-Daten der Grossbanken und des SMI

Aktien-

Performance... UBS Credit

Suisse SMI ...seit Bekanntgabe

1. Quartalsresultat -9,7 Prozent

(23.4. 2018) -10 Prozent

(25.4. 2018) - ...seit 1.1. 2018 -15,4 Prozent -13,1 Prozent -5,2 Prozent ...seit 52 Wochen -10,5 Prozent +4,7 Prozent -1,5 Prozent ...seit 5 Jahren -12,9 Prozent -44,9 Prozent +11,3 Prozent

Daten: cash.ch

Gute Zahlen und positive News würden beiden Banken und ihren Aktien gut tun. Bei UBS wie CS sind die Kurse seit den Ergebnispräsentationen Ende April um etwa 10 Prozent zurückgegangen, wie die obige Tabelle zeigt. Zu tun hat dies auch mit dem heraufziehenden Handelskonflikt, welcher zyklischen Aktien und Bankentiteln verstärkt zugesetzt hat.

Seit Anfang Jahr litt die UBS-Aktie noch etwas mehr als die CS-Aktie. Dafür ist die Langfrist-Performance der CS verheerend, wenn man bedenkt, dass die Aktie vor fünf Jahren noch fast die Hälfte mehr wert war. Immerhin übertrifft die Kursentwicklung der CS in den vergangenen 52 Wochen mit einem Plus von 4,7 Prozent jene der UBS, die um 10,5 Prozent nachgelassen hat.

UBS ist profitabler als die CS

Doch wenn die CS eines nicht fürchten muss, ist es eine ablehnende Handlung der Analysten. Die meisten grossen Banken geben für die CS eine Kaufen- oder Übergewichtungs-Empfehlung heraus. Der Zuspruch für die CS mag damit zusammenhängen, dass das Potential der CS als grösser gesehen wird als bei der UBS. Vontobel-Analyst Andreas Venditti gehört zu jenen Experten, die für die CS weniger positiv gestimmt sind: "Ich glaube nicht, dass die CS das Profitabilitätsniveau der UBS erreichen wird, weshalb der Bewertungsunterschied der beiden Banken von etwa 20 Prozent gerechtfertigt ist."

Denn obwohl die CS kleiner ist als die UBS, ist der tiefere prognostizierte Gewinn durchaus ein Problem. Von der Kapitalgrösse her sind beide Banken nicht so weit auseinander, weshalb der CS-Gewinn eigentlich viel näher am UBS-Gewinn liegen müsste.

Bei der CS stellt sich auch vor dem Zweitquartalsergebnis die Frage, ob die Strategie von Tidjane Thiam endlich aufgeht: Stärkeres und profitableres Private Banking und Sparmassnahmen, weniger Risiken im Investmentbanking und weniger volatile Resulate. Die Ratingagentur Fitch glaubt, dass diese Bemühungen langsam Erfolge zeigen: Sie hob den Ausblick für für die Bonität der Grossbank letzten Monat von "stabil" auf "positiv", bei einem gleichbleibenden Rating von "A-".

Schwieriges Umfeld

Die interne Bad Bank, genannt "Strategic Resolution Unit", dürfte ihre Verluste verkleinern. Fitch geht davon aus, dass tiefere Kosten und ein tieferer Finanzerungsaufwand die CS stabilisieren würden. In diesem Punkt werde die CS in der Tat Resultate liefern, sagt Bankenkenner Venditti: "Rechnet man Restrukturierungskosten und Rechtsfälle heraus, dann dürften die Kosten gegenüber Vorjahr im zehnten Quartal in Folge gesunken sein."

Generell bleibt das Umfeld für beide Banken und ihre Aktien schwierig. Solange es im Handelsstreit nicht zu einer Einigung kommt, sind sie hoher Volatilität ausgesetzt. Aber auch die Geschäftsmodelle ebnen den Weg für nachhaltige Kursanstiege nicht unbedingt. Die Frage, wie profitabel etwa die Vermögensverwaltung betrieben werden kann, taucht immer wieder auf. Bei der CS besteht zudem nach wie vor das Risiko, dass die Investmentbank die Resultate zerzaust. Und was den Vergleich mit den US-Banken betrifft: Die dortigen Aktienkurse sind auf den Niveaus von vor der Finanzkrise zurückgekehrt. Bei den Schweizer Grossbanken ist dies überhaupt nicht der Fall.