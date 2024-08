In einigen Berufsgruppen siehts aber anders aus: Frauen, die Teilzeit in kaufmännischen oder Verkaufsberufen tätig waren, verdienten mehr als Männer. Bei den KV-Berufen betrug der durchschnittliche Jahreslohn der Frauen 42'900 Franken, Männer im gleichen Sektor verdienten im Schnitt nur 42'000 Franken. Im Verkaufs- und Dienstleistungssektor waren es der Statistik zufolge 28'500 Franken jährlich für die Frauen in Teilzeitjobs, die Männer verdienten durchschnittlich 25'700 Franken im Jahr.