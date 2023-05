In Paris und anderen Grossstädten gab es Festnahmen und Verletzte, die Polizei setzte Tränengas ein. Demonstranten setzten Autos und Mülltonnen in Brand und warfen Scheiben von Banken und Geschäften ein. Die Gewerkschaften hatten in Grossstädten und kleineren Orten zu über 300 Kundgebungen aufgerufen. Die Behörden erwarteten landesweit 500 000 bis 650 000 Teilnehmer. Alleine in Paris wurde mit bis zu 100 000 Demonstranten gerechnet.