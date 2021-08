Aktien, die seit Jahrezehnten ihre Dividende zuverlässig und kontinuierlich steigern - dazu gehören etwa Roche oder Coca-Cola. Es gibt aber auch Dividendenperlen, welche Anlegerinnen und Anleger nicht so gut kennen. Spezialisten von Aegon Asset Management haben die globalen Aktienmärkte durchforstet und Dividendenperlen abseits des Anleger-Mainstreams ausfindig gemacht.

Aegon Asset Manamegemnt, eine Tochtergesellschaft des holländischen Versicherers Aegon, verwaltet weltweit 475 Milliarden Dollar an Kundenvermögen. Zu Aegon Asset Management gehört auch die frühere Kames Capital, deren Name im Zuge einer Integration in Aegon geändert wurde.

Die Bank ist Norwegens grösster Finanzdienstleistungskonzern und ist hauptsächlich binnenorientiert. Das Unternehmen ist aber auch eine der führenden Schifffahrtsbanken der Welt und ein wichtiger internationaler Akteur im Energiesektor. Der kürzliche Kauf der ersten norwegischen Online-Bank, Sbanken, verleiht einem Investment Case weiteres Gewicht. Die stark kapitalisierte Bilanz bedeutet, dass die Dividenden auch in Zukunft weiter steigen könnten. Die Dividendenrendite beträgt 4,8 Prozent.

Das Unternehmen, das zu den 20 grössten Versicherern in den USA gehört, hat seine Dividende fast 60 Jahre in Folge erhöht - auch während der Finanzkrise und der Corona-Pandemie. Das Prämienwachstum wird vermutlich auch in den kommenden Jahren über dem Branchendurchschnitt liegen. Die Neubewertung des Versicherungsrisikos nach der Pandemie sollte auch die Rentabilität verbessern. Für die Anleger könnte dies ein kontinuierliches Dividendenwachstum bedeuten. Die Dividendenrendite beträgt zwar bloss 2,2 Prozent, liegt damit aber um einiges über dem US-Branchenschnitt von 0,5 Prozent. Die Aktie ist seit dem Coronatiefstand im März 2020 deutlich gestiegen.

Das Unternehmen betreibt weltweit fast 300 Rechenzentren und ist einer der grössten Real Estate Investment Trusts (REIT) in den USA. Digital Realty, gegründet 2004, übernahm 2019 den niederländischen Rechenzentrum-Betreiber und Konkurrenten Interxion für über 8 Milliarden Dollar. Das Unternehmen profitiert stark vom Cloud-Trend. Im Schnitt ist die Dividende von Digital Realty in den letzten 16 Jahren um 10 Prozent pro Jahr gestiegen und liegt nun bei über 3 Prozent.

4) Simplo Technology

Das taiwanesische Technologieunternehmen ist vor allem für die Herstellung von Akkus für Smartphones, Tablets und Notebooks bekannt. Simplo Technology beliefert auch Apple. Ausserdem erschliesst das Unternehmen neue Märkte wie Batterien für E-Bikes und Produkte für Rechenzentren. Die Firma verfügt über eine starke Bilanz mit reichlich Barvermögen. Die Ausschüttungsquote beträgt 70 Prozent mit dem Potenzial für eine Rendite von über 5 Prozent für die erwartete Dividende.

Das britische Unternehmen ist spezialiiert auf den Erwerb und die Verwaltung von geschlossenen Lebensversicherungen und Pensionsfonds. Phoenix Group hat zwei Bedingungen für Dividendenerhöhungen eingeführt. Erstens müssen jährlich mehr als 800 Millionen Pfund an zusätzlichen Barmitteln aus dem Neugeschäft generiert werden. Zweitens müssen die Mittelzuflüsse die Mittelabflüsse übersteigen. Phoenix verfügt über eine robuste Kapitalposition. Die Dividendenrendite beträgt 6,5 Prozent.

(cash)

Dieser cash-Artikel erschien zuerst am 3. Juni 2021.