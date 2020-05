Deka-Fondsmanager Andreas Thomae erwartet angesichts der Coronakrise, dass sich das Verbuchen von Kreditausfällen zwei Jahre lang hinziehen wird.

Die Europäische Zentralbank hat die Banken in Europa aufgefordert, vorerst bis diesen Oktober auf Dividenden für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 zu verzichten. “Es sieht momentan aber nicht so aus, als ob man da mit viel rechnen sollte, weil sich die Krise ja noch etwas länger hinzuziehen scheint”, sagte Thomae im Bloomberg-Interview mit Blick auf 2019. Auch für das Geschäftsjahr 2020 blieben die Dividenden unsicher. “Wir werden erst wieder mit normalen Dividendenzahlungen für 2021 rechnen können, die dann in 2022 ausgezahlt werden.”

Wegen des Ausbruchs der Coronavirus stehen weite Teile der Wirtschaft still, wodurch es zu Umsatzausfällen kommt. Inwieweit Unternehmen ihre Verbindlichkeiten bedienen können, ist in vielen Fällen unklar. “Die Loan-Loss-Welle wird bis ins Jahr 2021 hineinreichen, auch weil die EZB hier den Banken eine gewisse Flexibilität dabei einräumt, wann sie das verbuchen müssen - anders als in den USA”, sagte Thomae.

Die Dividenden-Empfehlung der EZB soll dabei helfen, die Kapitalbasis der Banken in der aktuellen Krise zu stärken. “Von den geplanten Dividendenzahlungen in Höhe von 35 Milliarden Euro wurden 30 Milliarden nicht ausgezahlt”, sagte EZB-Bankenaufseher Andrea Enria vergangenen Monat in einem Interview, das auf der Webseite der Notenbank veröffentlicht wurde. “So ist es uns gelungen, 30 Milliarden Euro Kapital in den Bilanzen der Banken zu erhalten.”

Angesichts der aktuellen Lage regte Thomae auch Anpassungen bei der variablen Vergütung der Banken an: "Es wäre gut, wenn die Bonis jetzt runtergehen. Wenn man weniger verdient, muss auch weniger ausgezahlt werden”. Er sei dafür, dass das Management ein Zeichen setze, fordere aber keine komplette Streichung der Boni.

(Bloomberg)