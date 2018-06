Die weiteren Einsparungen teilen sich gemäss einer Mitteilung der SRG vom Donnerstag wie folgt auf: Die Westschweizer Sendekette RTS muss 15 Millionen Franken, das italienischsprachige Pendant RSI 10 Millionen Franken. Auf die Generaldirektion fällt ein Sparbetrag von 15 Millionen Franken. Je eine Millionen Franken müssen die rätoromanischen Sender RTR und der Auslandsdiensts SWI die Kosten senken.

Die übergeordneten Einsparungen belaufen sich laut Mitteilung auf 40 Millionen Franken. In allen Regionen sei daher eine deutliche Senkung der Immobilienkosten vorgesehen, heisst es in der Mitteilung.

Das Sparprogramm hat auch einen Stellenabbau zur Folge. So müsse unternehmensweit in den nächsten vier Jahren mit einem Abbau von rund 250 Vollzeitstellen gerechnet werden, schreibt die SRG. Das Medienhaus hofft dabei darauf, dass ein wesentlicher Teil des Abbaus durch natürliche Abgänge umgesetzt. Dennoch seien Entlassungen nicht auszuschliessen. Die Umsetzung erfolge ab 2019. Für die betroffenen Mitarbeitenden werde ein Sozialplan zur Anwendung kommen.

Admeira Anteil geht an Swisscom und Ringier

Zudem teilt die SRG mit, dass sie ihren Aktienanteil von 33,3 Prozent an der Vermarktungsfirma Admeira an die beiden Mitaktionäre Swisscom und Ringier verkauft. Der Kaufvertrag wird laut Mitteilung am 26. Juni unterzeichnet.

Weiter kündigt die SRG die Umsetzung der angekündigten Öffnung des Archivzugangs für Medienanbieter ab 2019 an. Zudem geht die SRG eine Partnerschaft mit der École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), den Universitäten von Genf, Lausanne, Neuenburg, der italienischen Schweiz sowie Ringier für die Schaffung eines Kompetenzzentrum ein. Das Zentrum soll Projekte im Bereich der Medieninnovation unterstützen und begleiten. Eine ähnliche Partnerschaft besteht laut Mitteilung bereits in Zürich zwischen der ETH, Ringier, Tamedia, der NZZ und der SRG.

Die SRG hat nach der No Billag-Abstimmung am 4. März angekündigt, dass sie in den kommenden vier Jahren 100 Millionen Franken einsparen und 20 Millionen Franken davon reinvestieren will. Damit begegnet SRG einerseits der vom Bundesrat beschlossenen Plafonierung der Gebühreneinnahmen und den rückläufigen Werbeeinahmen. Andererseits bereitet sie damit das Unternehmen auf die Zukunft vor.

