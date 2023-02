3. Dubai

Dubai bietet topmoderne Infrastruktur und ist aus der Schweiz einfach zu erreichen. Das Emirat kennt keine klassischen Steuerabgaben. Einkommenssteuern auf sämtliche Einnahmen aus dem In- und Ausland gibt es nicht, darunter fallen auch Renten, Kapitalerträge oder Dividenden. Dasselbe gilt für die Vermögenssteuer sowie Erb- und Schenkungssteuer. Aber auch hier sind die Hürden nicht gerade tief: Wer das seit 2020 vorhandene "Retirement Visa" für Ausländer haben will, muss ein monatliches Einkommen von 20'000 Dirham (rund 5000 Franken) vorweisen können. Oder finanzielle Mittel in der Höhe von rund 250'000 Franken haben. Oder Immobilien in den Emiraten im Wert von mindestens 500'000 Franken besitzen. Das wird alle fünf Jahre überprüft.